Tout savoir sur l'arrivée de Vaimalama Chaves

Mike Leyral

Sur le tarmac, la nouvelle égérie des Polynésiens, et de la France entière, sera accueillie par le haut-commissaire et le président de la Polynésie, puis par le gouvernement, avant de passer quelques instants dans le salon d'honneur.Ce sera ensuite la première rencontre avec la population qui l'a tant soutenue, dans le hall de l'aéroport. Pour permettre à un maximum de fans de venir lui rendre hommage, ADT et la commune de Faa'a ont prévu d'ouvrir le parking du motu Ovini entre 22h et 2h du matin. Des navettes assureront les rotations jusqu'à l'aéroport toutes les cinq minutes. ADT recommande de ne pas se garer dans le parking de l'aéroport, car plusieurs vols aériens sont prévus ce soir-là. La sécurité sera renforcée.Si elle le souhaite, Miss France pourra prononcer quelques mots face au public. Elle pourra aussi esquisser quelques pas de 'ori tahiti, avec Tamariki Poerani, qui proposera un spectacle d'accueil. Les fans pourront ensuite tenter quelques selfies avec Vaimalama.Samedi, une parade, avenue Pouvanaa a Oopa, permettra d'admirer Miss France sur un char fleuri, suivie de ses dauphines et des Miss Tahiti précédentes, et entourée des Mister Tahiti. Tahiti Nui Télévision proposera une grande après-midi consacrée à Vaimalama sur le petit écran, pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer.