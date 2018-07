Tout savoir sur Pékin Express, la course infernale

Après 4 ans d'absence, la plus grande course d'aventure revient à la télé avec les mêmes valeurs, mais d'autres règles. Le panneau "voiture interdite" ou encore le "duel final" complexifieront le périple des 8 nouveaux binômes de compétiteurs qui ont décidé de se lancer dans la course la plus incroyable de leur vie.



De Bornéo à Tokyo, cette nouvelle saison offre un parcours inédit. de la jungle sauvage de Malaisie à la jungle urbaine et futuriste de Tokyo en passant par les paysages époustouflants des Philippines. C'est certain, les téléspectateurs apprécieront le voyage !



Chaque semaine, vos vendredis soirs auront un goût d'aventure sur TNTV avec la diffusion d'un épisode en première partie de soirée, puis de "l'Itinéraire Bis". En deuxième partie de soirée, vous retrouverez Ludovic et Samuel, grands vainqueurs de la saison 8 de l'émission. Ils ne sont pas candidats à l'émission, mais suivent un itinéraire parallèle à celui de la course qui nous permettre de découvrir plus en détails des lieux, l'histoire, les traditions et la culture des pays traversés.



Que l'aventure commence !