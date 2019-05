Tout le programme de la 6e Puromu party

Rédaction web

Quatre scènes, quatre heures de concert gratuites en plein air, sur le Front de mer de Papeete. C’est ce qui attend les Polynésiens le 1er juin à l'occasion de la Puromu party.Pour sa 6e édition, l'événement met en lumière de nouveaux artistes : Moya & Kion ou Lady and the Dude, mais également des habitués tels Maro Ura, Pepena, Mana Vib’s, Royal Kikiriri, ou encore Torea, Verua, Jahmaroots, Acoustic Party ou Vevo…L'événement gratuit se déroulera de 18 à 22 heuresUne délégation de Nouméa menée par son maire Sonia Lagarde sera également présente pour officialiser, quelques jours plus tard, le jumelage de la ville calédonienne avec celle de Papeete.Les scènes seront disposées tout au long du Front de mer : près du Rétro, devant la Banque de Polynésie, devant les 3 Brasseurs et devant le Paradise.La circulation automobile sera fermée dès 16 heures, entre le rond-point de Tahiti Nui et celui de la Base marine. Des mesures seront prises afin que les utilisateurs de la gare maritime ne soient pas gênés. Les propriétaires des roulottes de la place Vaiete sont invités, pour leur part, à rejoindre leur emplacement avant 17 heures, en empruntant l'avenue du Prince Hinoi.La police municipale et la DSP seront également mobilisées afin de sécuriser la circulation des familles ; des contrôles (alcool, stupéfiants, armes) pourront être effectués. Il est déconseillé de circuler à vélo et en bandes de manière générale. Sont autorisés : les tout-petits accompagnant leurs parents ainsi que le personnel du comité d’organisation et les brigades de police.Pour rappel, les parkings de Pomare, de Tarahoi et de l'Hôtel de ville de Papeete seront ouverts et gratuits pour l'occasion.