Tout bascule dans Koh-Lanta !

Présenté par Denis Brogniart



Les non-dits et les rancœurs vont s’afficher au grand jour. Les cartes sont redistribuées et les ambitions s’aiguisent. Entre déceptions, espoirs et coup de théâtre, tous tiennent à prendre leur revanche et tentent de se rapprocher de leur but : gagner Koh-Lanta. Pour les exilés, les duels continuent. Qui va l’emporter ? Qui pourra continuer l’aventure et avoir peut-être la chance d’intégrer la tribu réunifiée ?