Tous les événements du Téléthon 2018 dans notre carte interactive

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est un élan populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à l'association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux, y compris en outre-mer.



Le Téléthon, c’est la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien.



Découvrez le programme des événements organisés en Polynésie dans notre carte interactive :