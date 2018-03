Tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la Fifa

Pour l’Océanie, 2 places (les finalistes du tournoi)

Pour l’Asie, 4 places (les quatre demi-finalistes)

Pour l’Afrique, 4 places (les quatre demi-finalistes)

Pour l’Amérique du Nord, 4 places (les quatre demi-finalistes)

Pour l’Europe, 6 places (les quatre demi-finalistes + les 3ede chaque groupe)

Pour l’Amérique du Sud, 4 places (les quatre premiers du tour final)

Huit équipes (Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Fiji, Solomon, Vanuatu, Samoa, PNG et Tahiti) seront réparties en 2 groupes et s’affronteront tous les soirs à 16h00 et 19h00. Au total ce sont près de 250 participants qui sont attendus pour cette grande compétition.Les "Tama Ura" surnom de l’équipe nationale des moins de 17 ans, préparent cette compétition depuis le mois d’août dernier. Entrainés par le tandem Patrice Flaccadori et Vincent Simon, tous deux cadres techniques à la FTF, ils visent la finale du tournoi et comptent pour cela sur le soutien massif de la population.En effet, les deux finalistes du tournoi seront qualifiés pour la Coupe du Monde qui se tiendra en Inde du 6 au 28 octobre 2017. Tahiti étant le pays hôte, les Tama Ura auront l’avantage de disputer tous leurs matches à domicile. Ils joueront leurs rencontres de poule au stade de l’AS Vénus à Mahina. Les demi-finales du tournoi se disputeront également à Mahina.Pour rappel, la seule sélection de football tahitienne à avoir disputé une phase finale de coupe du monde, était la sélection U-20 entraînée par Lionel Charbonnier.La Coupe du monde U-17 de la FIFA est une compétition internationale de football qui se déroule tous les deux ans dans un pays organisateur. La première édition eut lieu en 1985 en Chine et la prochaine se déroulera en Inde au mois d’octobre 2017.Depuis que la compétition accueille 24 participants en phase finale (depuis 2007), il est attribué une place pour le pays organisateur, et les 23 autres sont réparties ainsi :Les billets des 8 journées de matches seront disponibles à la vente au siège de la FTF situé au complexe sportif Napoléon Spitz à Fautaua, à compter du lundi 30 janvier 2016. Les billets seront en vente au tarif unique de 500 frcs la soirée de matches, soit 2 matches par journée.