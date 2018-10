Tournoi de Dubaï 2018: l'aventure des TIKI TOA en exclu sur TNTV

Cette année encore, TNTV adaptera sa grille de programmes pour vous faire vivre, en exclusivité télé sur le fenua, l’aventure des TIKI TOA à Dubaï : 5 matchs en direct ou en léger différé, plus des magazines et des portraits.



En nouveauté et pour la première fois sur cette compétition, Olivier Huc le spécialiste du ballon rond et du beach soccer sur le fenua accompagnera nos champions à Dubaï pour nous faire vivre la compétition d’au plus près. Commentaires en direct des matchs, les interviews des sportifs, les coulisses de la compétition via la page facebook de la chaîne, vibrez avec les TIKI TOA sur TNTV.