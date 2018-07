Tourisme : participez au 3e concours de création d'entreprises

Rédaction web

Le Pays continue de soutenir le développement d'entreprises dans le secteur du tourisme. Ce lundi, la ministre Nicole Bouteau a annoncé l’ouverture de la 3édition du concours de Création et développement économique des entreprises dans le domaine du Tourisme.Ce concours permettra de soutenir les lauréats à la fois financièrement, mais aussi par un accompagnement technique et administratif pour la réalisation, concrète, de leurs projets.Les projets se positionnant sur la consolidation, le développement ou la création d’une offre touristique nouvelle, le développement d’une nouvelle clientèle, la valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel ou encore le développement d’outils TIC (technologies de l’information et de la communication) contribuant à la mise en valeur du patrimoine touristique sont particulièrement recherchés.La réalisation du projet proposé devra aussi prévoir un démarrage dans un délai de 6 mois à compter du versement du prix, mais aussi un aboutissement dans un délai maximal de 3 ans.Sept porteurs de projets seront récompensés, à hauteur de 5 millions Fcfp pour le 1lauréat, 4 millions Fcfp pour le deuxième, 3 millions Fcfp pour le troisième, et de 500 000 Fcfp du 4au 7lauréats.Les candidats ont jusqu’au 7 septembre pour déposer les dossiers de présentation de leurs projets.L’audition des candidats est programmée les 17 et 18 septembre et la remise des prix se fera le 27 septembre, lors de la Journée du tourisme.