Tourisme : le Parau Parau Tahiti, "une opportunité pour les professionnels locaux"

Jusqu’au 22 mars, l’ensemble des professionnels locaux et les tours-opérateurs extérieurs soit 10 pays, seront réunis à la Présidence pour une nouvelle édition de Parau Parau Tahiti. Paul Sloan, directeur général du GIE Tahiti Tourisme, était notre invité du journal pour en parler."Parau Parau Tahiti est un événement qui a été lancé par Tahiti Tourisme en 2018 qui a pour but de mettre en relation les professionnels de l'industrie du tourisme local avec les tours-opérateurs internationaux. Et c'est une opportunité pour tous les professionnels afin qu'ils rencontrent les tours-opérateurs qui vendent la destination. Les tours-opérateurs ne sont pas des agences de voyage, ce sont comme des grossistes. Ils construisent le voyage que les agences vont vendre.""On a plus de 60 tours-opérateurs qui viennent de partout dans le monde, et on a presque 80 professionnels locaux dont une trentaine propose des activités touristiques : les activités nautiques, les activités terrestres, culturelles et aériennes. (...) Parau Parau Tahiti est une opportunité pour les professionnels locaux parce qu'ils n'ont pas tous les moyens pour voyager et rencontre les tours-opérateurs dans leur pays.""L'année dernière, on avait une cinquantaine de partenaires, et cette année on en a presque 80. C'est-à-dire que cela marche très bien. Pendant trois jours, ils ont 60 rendez-vous de 15 minutes, et pendant les 15 minutes, le professionnel local présente son produit au tour-opérateur afin qu'il inclue sa prestation dans sa brochure et sur son site web."