Tourisme : Tahiti fait les yeux doux aux Canadiens

Rédaction Web avec Matahi Tutavae

Tahiti et ses îles sont à l’honneur, du 19 au 21 octobre, au 30e salon international Tourisme Voyages de Montréal, au Canada. C’est l’une des raisons pour lesquelles la délégation menée par l’association du tourisme authentique est venue en masse. Objectif : faire la promotion de toutes les îles où le tourisme se développe.Comme Tati Salmon, un gérant de pension de famille de Maupiti, qui n’a pas hésité à mettre en avant son île. "Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas me vendre, mais de vendre la destination, explique-t-il. Donc je suis ici pour vendre mon île de Maupiti, qui est une île merveilleuse. Je pense qu’il est préférable de le faire soi-même parce qu’on est en contact direct avec la clientèle. On peut se vendre plus aisément et leur expliquer ce qu’on propose."En plus des pensions de famille, les activités et savoir-faire du fenua ont aussi été mis en valeur par l’association du tourisme authentique de la Polynésie française, à travers des ateliers de confection de colliers de coquillages.Au Canada, où l’hiver s’annonce rude avec des températures flirtant avec le négatif, notre destination apparaît de plus en plus séduisante. Ce salon est donc opportun pour Tahiti et ses îles, selon Colette Baert, la responsable de Tahiti Tourisme au Canada. D'autant plus que le fenua attire de plus en plus de Canadiens. "On est en augmentation de plus de 30%, confie la responsable. Les Canadiens ont de plus en plus d’intérêt sur la Polynésie française, et la venue de quatre transporteurs aériens nous permet d’avoir une meilleure tarification pour se rendre à la destination."Plus de 30 000 visiteurs sont attendus ce week-end.