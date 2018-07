Tour d'honneur pour les lauréats du Heiva I Tahiti 2018

Ainsi et durant plus de 3 heures ces héritiers de cette culture ancestrale ont repris les thèmes qui leur ont permis de décrocher les premiers prix en individuel à l'images de Perle Renvoyé et Tamatea Ondicolberry qui sont montés sur la plus haute marche du podium dans le concours de meilleurs danseurs. Niveau collectif les groupes de Himene ont emmené leur joie de vivre et leur virtuosité rendant ainsi un vibrant hommage à ces chants polyphoniques tout aussi emblématiques que le Ori Tahiti.