Toujours plus de touristes en Polynésie

La fréquentation touristique est en hausse de 7,7 % par rapport à 2017. Le nombre de touristes accueillis en hébergement terrestre (83 % des touristes) progresse de 9,3 %, alors que celui de l'hébergement flottant reste stable (+ 0,5 %).



Le marché métropolitain qui regroupe 28 % des effectifs terrestres et 14 % des croisiéristes contribue pour 3,6 points à la hausse de fréquentation. Le nombre de touristes métropolitains progresse de 15,2 % par rapport au troisième trimestre de 2016.

Le fort rebond de 17,6 % des effectifs accueillis en hébergement terrestre a plus que compensé la légère baisse (- 4 %) de l’hébergement flottant.

La fréquentation touristique métropolitaine est ainsi la plus élevée observée depuis 1999 sur un troisième trimestre. Deuxième contributeur à la croissance (1,2 point), le marché européen (hors France) progresse de 6,2 %, la hausse s’observe sur l’ensemble des pays européens. Les effectifs atteignent 11 000 touristes au troisième trimestre, pour la première fois depuis 2012.



Le marché nord-américain, qui représente 27,5 % des effectifs du trimestre est aussi en hausse de 2,3 %. Cette légère progression est liée au tourisme flottant, les effectifs terrestres restant stables ; ce niveau de fréquentation est le meilleur résultat observé sur un troisième trimestre depuis 2008.



Les touristes originaires de la région Pacifique sont aussi plus nombreux (+ 12 %) et contribuent pour 1,4 point à la croissance des effectifs. Cette progression s’explique par la hausse conjointe du nombre de touristes néo-zélandais, australiens et néo-calédoniens. Cette hausse ne concerne que les effectifs terrestres qui représentent 81 % des effectifs. Le nombre de touristes originaires d’Asie progresse de 8,9 % par rapport au troisième trimestre 2016.

Cette hausse s’explique par la croissance conjointe des effectifs chinois (+ 23,9 %) et japonais (+ 3 %) qui constituent près de 85 % des effectifs asiatiques. Le nombre de nuitées touristiques croît de 8,6 % (+ 66 000 nuitées) en lien avec les hausses de fréquentation touristique et de durée moyenne de séjour qui atteint 14,5 jours.