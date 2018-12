SPORT

Toa Mo’a : la sœur et le frère Fanaura gagnent le "Strongest Man"

Samedi 22 Décembre 2018 à 17:08 | Lu 90 fois

HUAHINE –Tataura et Manoa Fanaura, un frère et une sœur, montent sur la plus haute marche du podium de la compétition Strongest Man de la Toa Mo’a, à Huahine. Un titre convoité par la famille depuis des années.

