To'u fenua to'u ora : l’agriculture à Tautira

Crédit photo : To'u fenua To'u ora



Géographiquement, Tautira est situé à l’extrémité de l’île de Tahiti. La population de Tautira est connue pour être très attaché au travail de la terre et de la mer.

Léandre est un personnage bien connu dans le village de Tautira qui comporte plus de 2000 habitants. Passionné d’agriculture et quelques peu atypique, le sexagénaire est surtout réputé pour parler avec franchise…

Léandre nous fera découvrir ou re-découvrir une commune avec une activité agricole chargée d’histoires !







Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE