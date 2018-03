To'u fenua to'u ora : du fromage 100% made in Fenua avec Juliet lamy

Crédit photo : To'u fenua To'u ora A 34 ans, Juliet Lamy fabrique du fromage 100% made in Fenua depuis septembre 2016 ! Originaire de Saint-Nazaire dans l’ouest de la France, rien ne prédestinait Juliet à fabriquer du fromage et qui plus est, en Polynésie. Dans votre magazine consacré au secteur primaire, Juliet nous racontera toute son histoire. Elle nous partagera quelques étapes de fabrication d’un fromage. Un savoir-faire à découvrir, lundi 05 mars à 17h35 sur TNTV.



Magazine réalisé par Yann Mariassouce