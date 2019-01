To'u fenua to'u ora : agritourisme à Moorea

Crédit photo : To'u fenua To'u ora



L’agritourisme attire de plus en plus de touristes. Un concept innovant qui facilite la rencontre avec les populations locales d’une région et favorise la découverte du monde agricole, de sa culture et de ses savoir-faire. A Moorea, sur les hauteurs d’Opunohu, Tatiana possède une petite exploitation agricole comprenant une serre de vanille, des fruits et des plantes en tous genres. Elle nous parle de son activité hors du commun.





Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE