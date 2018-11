To'u fenua to'u ora : Spécial économie autour de la Toussaint

Crédit photo : To'u fenua To'u ora

Chaque année, autour de la fête de la Toussaint, toute une économie s’installe et tend à se développer au fil des années. La vente de chrysanthèmes, de bouquets de fleurs ou encore de sable blanc, sont les principales activités du 1er Novembre. Pour les horticulteurs, la Toussaint est une opportunité d’affaire au même titre que d’autres événements comme les Floralies et la Foire Agricole. Votre magazine dédié au secteur primaire, vous propose une immersion auprès de quelques horticulteurs préparées pour la fête spéciale de la Toussaint.



Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE