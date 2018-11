To'u fenua to'u ora : Ruanrangi Tahiata, artisane de Faa’a

Crédit photo : To'u fenua To'u ora



Aujourd’hui, votre magazine consacré au secteur primaire vous propose un sujet d’artisanat avec Ruarangi Tahiata. Une artisane originaire de Fakarava (Tuamotu) et installée à Faa’a dans le lotissement Teroma2. Ruarangi vous ouvre les portes de sa maison et vous propose une démonstration de savoir-faire. Tou au long du reportage, l’artisane vous exposera sa vision de l’artisanat en Polynésie, un secteur aux multiples ressources !





Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE