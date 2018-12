To'u fenua to'u ora : Portrait de Rataro Teikitutoua, artisan à Taravao

Crédit photo : To'u fenua To'u oraAujourd’hui, votre magazine consacré au secteur primaire vous propose son dernier numéro de l’année. Direction la presqu’île pour une rencontre en toute intimité avec Rataro TEIKITUTOUA, un artisan originaire des Marquises et installé à Taravao. A 37 ans, Rataro possède une connaissance innée en matière de gravure et de sculpture, le surdoué nous propose une démonstration de son savoir-faire dans son atelier-relais. Il nous confie également ses sources d’inspiration et de motivation pour avancer dans la vie !Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE