To'u fenua to'u ora : Portrait de Joseph - Artisan Nacrier

Au Fenua, nos artisans débordent d’imagination et de créativité. Si l’artisanat local est fortement représenté par la sculpture, le tressage ou encore la bijouterie, certains savoirs faires comme le travail de la nacre mettent en avant des matières premières exceptionnelles. Joseph est artisan nacrier et affiche plus de 35 années de métier à son actif. Une carrière qui a démarré dans l’univers familiale et qui s’étend aujourd’hui sur plus de 4 générations. Situé à Papeete, dans le quartier de Taunoa, l’entreprise familiale de notre artisan est loin des standards de production industriels en la matière, et repose plutôt sur une activité traditionnelle...



