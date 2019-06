To'u fenua to'u ora : Portrait de Frédéric, un artiste végétal

Crédit photo : To'u fenua To'u ora



Le jardinage ou l’art d’aménager son jardin ou sa terrasse, nécessite un certain savoir-faire et une bonne dose de créativité. Cette activité aux nombreux bienfaits, est très appréciée au Fenua.

Mais le jardinage peut aussi se décliner de manière étonnante, en réalisation de paysages miniatures…

Frédéric est un passionné de plantes, il conçoit des terrariums et des aériums, des mini-jardins sous verre mettant en scène ce que la nature peut nous offrir.

Dans cette 1ère partie du reportage consacré à l’artiste végétal, Frédéric nous parlera des terrariums…



Réalisation : Marie CHOLLET

Production : Yann MARIASSOUCE