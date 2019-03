To'u fenua to'u ora : Claire Castelo, artisane de Punaauia

Crédit photo : To'u fenua To'u ora



A l’image de Tahiti et ses îles, la Polynésie offre une diversité incroyable de matières premières. La plupart des coquillages qu’utilise Claire, proviennent des Tuamotu. Claire a bien voulu nous ouvrir les portes de son atelier situé à la Maison de l’Artisanat de la commune de Punaauia. Tout au long du reportage, elle nous partagera son savoir-faire, son histoire et ses valeurs…





Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE