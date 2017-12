To'are : Raumata en concert sur TNTV

Avec ETO, la jeune artiste a inauguré les concerts To’are, organisés par la Maison de la Culture, sur le paepae a Hiro. Ayant grandi dans une famille de musiciens, la jeune artiste a donc baigné dans cette univers depuis son plus jeune âge. Repérée très tôt par son père Roger Tetuanui, elle a pris des cours de piano pendant 8 ans et joue de la guitare et du ukulele. Le public est conquis à chacune de ses représentations.