To'are : Maruao va présenter son nouvel album

Le 2 mars sur le pae pae a Hiro de la Maison de la Culture, le groupe présentera ses nouvelles créations qui composent leur 3e album intitulé Faarue, "lâcher prise". Il s’agit de neuf compositions dont l’un des titres du nom de l’opus fait le bilan des années noires dugroupe et des méfaits de la drogue. To'are signifie "nouvelle vague", et symbolise l’impulsion que souhaite donner Te Fare Tauhiti Nui aux jeunes artistes musiciens et chanteurs qui débutent leur carrière, ou qui ont une actualité musicale particulière, en leur offrant l’opportunité de se produire dans un cadre professionnel et d’aller à la rencontre du public.