Tiurai I Moorea : quelques changements de programme

Le Cinematamua est annulé pour le moment en raison d'un problème technique.



Le Heiva vaa se déroulera non plus au quai d’Afareaitu mais à la plage publique de Temae.



Le Rahiri sera cette année ouvert à tous. Il consistera en une soirée gratuite où toute la population est conviée pour connaître les 10 groupes en chants et danses en lice pour le concours traditionnel du Heiva I Aimeho Nui i te rara varu 2018, et aussi assister à la présentation officielle des membres du jury.



Enfin, le Heiva Ma'ohi sera organisé sur une journée, le Samedi 21 Juillet à partir de 8h, à Afareaitu sur le site Atoroteaa (village forain).



Rédaction web avec communiqué