Titaua Porcher revisite la légende du cocotier

Rédaction Web avec Tamara Sentis

Et si la légendaire Hina vivait au XXIe siècle, qu’elle était amoureuse de Maui, et que la monstrueuse anguille du lac Vaihiria s’était incarnée en un homme puissant ? C’est ainsi que Titaua Porcher, maître de conférences en littératures française et francophone à l’université de la Polynésie française, a choisi de revisiter la légende du cocotier dans Hina, Maui et compagnie, qui vient de paraître aux éditions Au vent des îles. Sauf qu’il n’est plus question d’une légende, ni d’un roman, mais d’une pièce de théâtre en cinq tableaux. "C’est le genre qui m’est venu le plus naturellement, confie l’auteure. Et c’est un projet que j’avais en tête depuis très longtemps. J’ai toujours voulu réinvestir un mythe polynésien, surtout le mythe de Hina qui m’a toujours fascinée et que j’adore, et le transposer dans un Tahiti d’aujourd’hui, avec des préoccupations qui sont celles des gens qui vivent ici." Une réflexion de 124 pages drôle et percutante sur l’écologie, sur la spiritualité, sur le bonheur et sur l’amour, qui sera bientôt adaptée au théâtre avec Tuarii Tracqui en tête d’affiche.Mais en attendant, Titaua Porcher dédicacera son ouvrage ce samedi 27 octobre de 8 h 30 à 12 heures à la librairie Klima, place de la cathédrale.