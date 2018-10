Tirianu Walker remporte le 1er prix du concours de création et développement des entreprises du tourisme

Rédaction Web, d’après un communiqué

Ils étaient 41 porteurs de projet à avoir participé à la 3e édition du concours de création et développement des entreprises du tourisme. Huit en sont ressortis récompensés, mardi soir à la présidence. Et c’est le projet "Tahiri Valley" de Tirianu Walker qui a reçu le 1er prix, accompagné d’un chèque de 5 millions de Fcfp. En valorisant la vallée de Hamuta, il souhaite créer un lieu d’échange en proposant des activités culturelles et une sensibilisation à l’écologie. Ce porteur de projet souhaite offrir, à 10 minutes du centre-ville, un dépaysement par une immersion dans la culture polynésienne.Le 2e prix, accompagné d’un chèque de 4 millions de Fcfp, a été attribué à Raphaël Labaysse pour son projet "Blue Jungle". Depuis novembre 2014, ce jeune entrepreneur a décidé de construire une pirogue afin de proposer des excursions sur le lagon de Moorea, avec une initiation à la navigation polynésienne, un partage des savoirs sur les contes et légendes de Polynésie.Kohu Barsinas a quant à lui obtenu le 3e prix (3 millions de Fcfp) pour son projet "Destination Marquises". Par le développement de cette plate-forme numérique, il souhaite promouvoir l’expérience marquisienne et particulièrement faire revivre le village d’accueil de la vallée de Hakahetau à Ua Pou.Le "Maupiti camping natura" de Mihiarii Teoroi a reçu le 4e prix d’un montant de 500 000 Fcfp. Par cette nouvelle structure, la lauréate souhaite diversifier l’offre d’hébergement sur Maupiti.Le développement de déplacements électriques de Medhi Gabrillagues a été récompensé par le 5e prix, d’un montant de 500 000 Fcfp. Il entend développer un circuit de bike parc afin de proposer à sa clientèle une activité de découverte de la nature polynésienne avec des vélos électriques.Le 6e prix (500 000 Fcfp) a été remis à Kaha Brown pour le développement de son application mobile "Fenua Explorer", avec laquelle elle souhaite guider et sensibiliser les touristes à la découverte du patrimoine polynésien, par des jeux de pistes, d’énigmes, en utilisant la réalité augmentée.Le 7e prix (500 000 Fcfp) a été attribué au projet de Tearama Tehahe pour le "Maupiti Blue éco-trip". Ce lauréat entend développer des activités touristiques lagonaires et sensibiliser sa clientèle à la prévention de l’environnement en menant des actions éco-participatives sur son île natale de Maupiti.Enfin, le projet "Tutara’s storytelling hideway" de Douglas Pearson a été distingué comme étant le Coup de cœur du jury. Ce passionné de la Polynésie souhaite offrir un lieu de partage des contes et légendes polynésiens, sur le thème de la Bounty, dans la vallée de Vaiare à Moorea.La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a remercié l’ensemble des candidats ayant participé à ce concours et les a encouragés à poursuivre, peaufiner et persévérer dans la concrétisation de leurs projets. D’ores et déjà, la ministre a lancé un appel aux futurs porteurs de projets afin qu’ils se préparent pour la prochaine édition de ce concours.