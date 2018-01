Tir de missile : un message d’alerte envoyé par erreur à Hawaii

Rédaction web

Les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne faiblissent pas. En novembre dernier, après un nouveau tir de missile, l'Etat américain a remis en place un système d'alerte pour informer ses habitants d'une attaque imminente. Une mesure de sécurité, pour parer au pire.Comme pour les alertes tsunami, la sirène est testée régulièrement. Dans ces cas, la population n'a rien à faire. Mais en cas de véritable attaque, les Hawaiiens n'auront que quelques minutes pour se mettre à l'abri.Le message envoyé ce samedi matin à la population ne laissait pas place au doute : Emergency alert issued to Hawaii phones : "ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. There is not a drill" ( Menace de missile balistique sur Hawaii. Cherchez un immédiatement. Ce n’est pas un exercice)"Un message envoyé sur ce smartphone dont nous avons eu la capture d'écran, par Hawaii News now.Bref vent de panique chez certains habitants. 2 minutes après, un autre message arrive : « There is no current ballustic missile threat. The emergency alert warning has been soundeed by mistake, according to Civil defense » (Pas de menace de missile : le message d’alerte a été envoyé par erreur selon la sécurité civile ).La population est en colère. Certains ont cru au pire, ne sachant pas où aller pour se protéger, protéger leur famille, et ont commencé à dire adieu à leurs proches. Pour beaucoup, cette erreur montre que Hawaii n'est pas préparée.