Tipaerui : un feu vert éclair pose problème aux piétons

Depuis la mise en place des nouveaux feux de circulation à l’entrée ouest de la ville de Papeete, sur le passage piéton de Tipaerui, le bonhomme reste au vert moins longtemps. Un dispositif qui inquiète les parents du lycée Gauguin et de l’école To’ata. Comme Laëtitia, qui dépose et récupère son enfant chaque jour de semaine. "Depuis que les nouveaux feux ont été mis en place, les piétons ont très peu de temps pour passer de l’autre côté, explique-t-elle. Avant la mise en place de ces feux, il y avait des policiers municipaux au carrefour, donc on avait largement le temps de passer. Maintenant, on arrive à la moitié du passage piéton que c’est déjà rouge... Ce n’est pas sécurisant pour les enfants."