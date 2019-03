Timi, pêcheur et réparateur de téléviseurs à Kauehi

Rédaction avec avec Teuia André Vohi

Mais Timi a un talent en plus : celui de réparer le téléviseurs. Et il est le seul de tout l'atoll à savoir le faire.Après être allé à la pêche et dans les champs de coprah, Timi se rend dans son atelier où il travaille avec les moyens du bord. "C'est un professeur à l'école qui m'a expliquer comment réparer les téléviseurs. Parfois, au lieu de les jeter, je les garde et je récupère les pièces. (...) J'ai réparé 6 télés déjà depuis le début de l'année" explique le jeune homme.Telle est la vie dans nos îles : il faut savoir se débrouiller et chercher une solution... alors à défaut de pouvoir acheter, on répare tout.