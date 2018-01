Tiki l'expo : revivez l'exposition sur TNTV

Crédit photo : Atelier Tahiti Docs





Selon les organisateurs, l’événement proposait « de mettre en lumière un objet emblématique des îles Marquises: le tiki, décliné autour de trois axes - tradition orale, motif, statue anthropomorphe. L'ethnologie, la linguistique, la sociologie, l'archéologie sont tour à tour convoquées pour tenter de donner du sens au tiki."



Les commissaires de l’exposition, Tara Hiquily et Christel Vieille-Ramseyer, respectivement chargé des collections ethnographiques et consultante en valorisation du patrimoine, nous racontent Tiki, cette figure emblématique et la façon dont ils ont conçu le parcours muséographique.



Revivez sur TNTV cette exposition éphémère dans ce documentaire inédit 100% FENUA.