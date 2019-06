Tikahiri : un nouvel album "au son vraiment particulier"

Au fil des années, vous êtes passés d’un registre du black metal au pop-rock. Comment décririez-vous ce nouvel album ?

Mano Salmon : "Avant, on jouait du black metal, du goth metal... Mais avec le temps, je pense qu'on s'est assagis. C'est tout simplement de nouvelles idées qui nous viennent. Je pense qu'avec le temps, tu changes un peu mentalement. Mais la touche metal est toujours là, tu la sens."

Aroma Salmon : "Notre musique est composée de plusieurs influences différentes : du metal, du black metal, du gothique, du rock...



(...)

Mano Salmon : "Cela n'a rien à voir avec le groupe Tikahiri. C'était juste un challenge de ma part. J'étais finaliste de The Voice de la Polynésie, c'est énorme parce qu'on était quand même plus de 300 participants. Il y avait toute la panoplie des meilleurs chanteurs de Tahiti : Pepena etc. Je ne pensais vraiment pas arriver en finale, on va dire. Cela m'a propulsé. Je suis allée à Paris pour les auditions à l'aveugle, et d'autres portes se sont ouvertes."(...)