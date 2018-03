Tiens bon la barre

Rédaction Web avec Sophie Silberfield

La pole dance est devenu un sport très en vogue un peu partout dans le monde. Désormais, beaucoup de femmes et d’hommes s’initient à la pole. Ainsi, l’école M-Pol’Arts à Tahiti propose un stage de pole dance en plein air à Moorea, sur la plage. Emilie, gérante de l’école explique "Ce sont pour la plupart des novices, la pole dance est une découverte pour eux. On a commencé à organiser des stages à Moorea, pour les personnes habitant l'île sœur, qui ne peuvent se déplacer à Tahiti à cause des horaires de bateaux".Pour faire de la pole dance, pas besoin d’être musclé, souple ou mince. Toute personne apte à faire du sport peut s’initier à la pole. Certains s’y mettent même dès l’enfance. Pour cette adolescente, "c'est très difficile. Quand on regarde Emilie, on dirait que c'est facile, mais en vérité c'est très compliqué. Pour la rentrée, il va falloir que je me mette à une activité physique. Et je crois que je vais choisir la pole dance car c'est une activité qui fait travailler tout le corps".La Fédération Internationale de Pole Dance projette de faire de la pole dance une discipline olympique et souhaiterait par ce biais faire reconnaître la discipline indépendamment de toute connotation sulfureuse. Si il existe beaucoup de fédérations de Pole Dance à l'internationale, aucune jusqu'à présent n'a encore été reconnue par le Sport Accord16, passage obligé pour accéder aux Jeux Olympiques.