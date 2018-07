Tia’i fenua : "un bilan catastrophique"

Rédaction web avec Tamara Sentis

Neuf mètres cubes de déchets : batteries, canettes et autres plastiques ont été retrouvés ce dimanche matin dans les environs des jardins de Paofai. Ce dimanche, le collectif Nana sac plastique et l’association Tia’i fenua ont organisé une opération de ramassage des déchets à travers l’ensemble de la Polynésie française.Des Marquises aux Australes en passant par les Tuamotu-Gambier et la Société, des centaines de bénévoles se sont mobilisés pour ramasser, trier et jeter les pehu trop souvent abandonnés dans la nature. Moea Pereyre, l’une des organisatrices dresse le bilan de cette journée : "Bilan positif car nous avons réussi à mobiliser plus de 400 participants sur toute la Polynésie et bilan catastrophique en ce qui concerne la quantité de déchets ramassés. Les types de déchets également. On constate qu’on a retrouvé beaucoup de déchets recyclables, qui ne devraient pas être là. Nous sommes obligés de les mettre dans les bacs gris car, à partir du moment où ils ont été souillés, on ne peut plus les recycler."Ce dimanche après-midi, des stands de sensibilisation avaient été mis en place à destination du public. Objectif : informer la population sur les alternatives aux déchets aux plastiques. "Il ne s’agit pas de pointer du doigt les communes qui font de leur mieux mais plutôt de pointer l’incivisme… " Pour les responsables de l’événement, tout le monde doit faire sa part.