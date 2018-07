Ti'ai Fenua le 29 juillet pour une Polynésie plus propre

Rédaction web avec communiqué

300 participants et six tonnes de déchets ramassés, sur terre comme en mer : c'est le bilan de Tia'i Fenua 2017. L'association éponyme et le collectif Nana sac plastique compte réitérer l'événement cette année.Pour cette édition 2018, les organisateurs souhaitent rassembler le maximum de personnes sur l'ensemble de la Polynésie pour ramasser des déchets dimanche 29 juillet.Des plongées de nettoyage seront également menées dans tous les archipels en partenariat avec la Fédération Polynésienne d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FPESSM), la Fédération de Plongée et de Sport Subaquatique (FPSS) et la Fédération Tahitienne de Surf (FTS).A Papeete, sur le littoral, un stand d'informations sur les alternatives aux plastiques et aux déchets en général sera installé. Pour suivre l'événement en direct dans toute la Polynésie, un espace projection sera installé. Après le ramassage, une après-midi sport aura lieu dans les jardins de Paofai.