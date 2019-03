Ti'a, un salon éco-durable pour la première fois au fenua

Un jeu concours "la course aux déchets" sera également organisée par les étudiants de l'ECT en partenariat avec Fenua Ma. L’objectif : ramasser le plus de déchets possible en une heure dans le centre-ville. Le gagnant sera déterminé en fonction du poids des déchets récoltés. De nombreux lots seront à gagner.

Rendez-vous à 14h au stand de la CCISM pour le départ de la course.