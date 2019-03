Thierry Ariiotima nommé vice-président de l'OFC

Le président de la FIFA tenait absolument a être présent pour le renouvellement du mandat de l’OFC. À la suite de la démission de David Chung l’an dernier, Lambert Maltock qui assurait l’intérim a été élu à l’unanimité de samedi pour 4 ans. Le Vanuatais a su réunir les différentes fédérations de l’Océanie autour d’un projet commun. "Entre tous les candidats, il n'y a que moi qui peux unifier toute la famille de l'Océanie. Je suis le seul francophone et anglophone en même temps. C'est pour ça que c'est facile pour moi", estime Lambert Maltock.



Une famille océanienne qui pourra également compter sur la FTF, puisque Thierry Ariiotima a été plébiscité pour être l’un des vice-présidents de l’organisation. Une fonction qui permet à Tahiti de peser dans le développement du football régional. "Aujourd'hui, je pense qu'on a fait fort : on a voté pour des gens qui vont vraiment oeuvrer pour le bien de l'OFC après toutes les péripéties qu'on a eues ces derniers temps. Non seulement ça amène de la stabilité, mais je pense aussi qu'une nouvelle ère va s'ouvrir devant nous", a réagi Thierry Ariiotima.