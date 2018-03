The voice : le wallisien Ritchy a conquis le jury

Rédaction web

Ritchy Uluika, 33 ans, vient tout droit de Wallis-et-Futuna . Cet ouvrier en bâtiment d’1m86 et de 125 kilos est décrit comme timide sur la page de l'émission.Sur scène, il interprète "Baby can I hold you" de Tracy Chapman. Une audition à l’aveugle qui a séduit Pascal Obispo etC’est avec Pascal Obispo qu’il a choisi de poursuivre l’aventure.EXTRAIT des auditions à l’aveugle de "The Voice" du 10 février 2018