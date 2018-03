The opposition, grand vainqueur du FIFO

Mike Leyral

Ce film raconte le combat d’un quartier pauvre de Port Moresby, en Papouasie Nouvelle-Guinée, pour préserver sa terre face aux promoteurs immobiliers et au gouvernement.« Alors on danse » obtient le prix du public. Son réalisateur, Jacques Navarro-Rovira, déjà primé à plusieurs reprises au FIFO, a filmé des personnes handicapéesqui se révèlent à travers le 'ori Tahiti et la danse moderne.Les trois prix spéciaux du jury sont attribués à « Mele Murals », de Tadashi Nakamura, « How bizarre, the story of an Otara millionnaire », de Stuart Page, et « Zach’s ceremony », de Aaron Petersen.Le jury du FIFO était présidé cette année par Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly.Le festival ambitionne de promouvoir la région Pacifique à travers ses images, encore peu diffusées dans l'hémisphère nord.Il permet aussi aux nombreuses îles de l'océan Pacifique de se rencontrer. Les réalisateurs et producteurs polynésiens, mélanésiens ou micronésiens s’y côtoient pendant une semaine.