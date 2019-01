The bridge: le trésor de Patagonie

Crédit photo : M6



Sur une île : un trésor d'une valeur de 150 000 euros. Pour l'atteindre, 16 candidats devront construire un pont et participer à des épreuves spectaculaires dans un décor exceptionnel. Entre solidarité, aventure et stratégie, un défi hors du commun attend nos apprentis chercheurs d'or. En Patagonie, au siècle dernier, des hommes et des femmes venaient du monde entier pour trouver de l'or et faire fortune. Ils vivaient dans des conditions rudimentaires au bord des lacs… et une fois l'or trouvé, revenaient chez eux en héros. Aujourd'hui, ces chercheurs d'or, ce sont 8 femmes et 8 hommes qui vont vivre pendant 3 semaines comme leurs prédécesseurs... Ils vont devoir unir leurs forces pour récupérer un trésor d'une valeur de 150 000 euros qui se trouve sur une île isolée au milieu d'un lac. Pour y arriver, ils vont devoir construire un pont de 300 mètres, seul moyen de récupérer le trésor. Mais ils vont aussi relever des défis physiques et spectaculaires pour gagner des tronçons de pont qui leur seront nécessaires pour rejoindre l'île. Tous les trois jours, les apprentis chercheurs d'or devront voter pour éliminer deux d'entre eux, ceux qu'ils estiment les moins performants ou les moins utiles à la communauté. Des alliances et des stratégies vont se nouer pour échapper aux éliminations car à la fin, un seul ira récupérer le trésor. Il aura alors un choix crucial à faire : garder tout le butin pour lui, ou le partager avec un ou plusieurs de ses coéquipiers… Solidarité, jeux, pactes et stratégies seront donc au menu pour nos apprentis

chercheurs d'or dans ce nouveau jeu d'aventure événement...



A 21h30: LES SECRETS DU PONT



Chaque semaine, après l'épisode du jour, Stéphane Rotenberg reviendra sur les moments les plus marquants de l'aventure. L'occasion de décrypter les séquences les plus fortes de la soirée à travers des images inédites. Les éliminés de la semaine reviendront en exclusivité sur leur départ et décrypteront leur aventure. « La Gazette du pont » sera là chaque semaine pour montrer les images que nos chercheurs d'or auraient préféré voir rester au fond du lac…