The Voice : suivez la demi-finale sur TNTV

Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous donne rendez-vous la demi-finale en direct et en public. Les 4 coachs, Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika, auront chacun une équipe composée de 2 talents. Accompagnés de l'orchestre de « THE VOICE », les talents donneront le meilleur d'eux-mêmes pour accéder à la finale. Cette année encore, seul le public choisira les 4 finalistes !



Qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de la huitième saison de "THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX " ?