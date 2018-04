The Voice : qui seront les derniers sélectionnés pour les Shows ?

Après avoir réussi leur audition à l'aveugle et leur audition finale, les talents vont maintenant passer une étape décisive du concours : les duels ! L'enjeu est capital car seul, un candidat sur deux, pourra décrocher son ticket pour les grands shows en direct. Lors de cette dernière étape avant les directs, deux membres de la même équipe vont s'affronter face à face sur la même chanson et chacun devra livrer la meilleure prestation possible pour se démarquer et convaincre son coach de le garder pour la suite de l'aventure. Mais, attention, c'est quitte ou double pour chacun d'entre eux puisqu'il n'y aura pas de seconde chance, ni de vol de talents





Crédit photo : TV/Bureau233/TF1