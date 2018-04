The Voice : les duels débutent ce samedi

L'audition finale est finie. Ce samedi commencent les Duels. Deux talents de la même équipe vont s’affronter face à face. Chacun devra alors se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux sera sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. C’est une place pour les grands shows en direct qui se joue.



Des prestations de toute beauté vont émouvoir les coachs ce samedi. Et vous ?

Crédit photo : Lionel Guericolas / TV/Bureau233/TF1