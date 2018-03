The Voice - l'audition finale : qui seront les derniers retenus?

Ils auront carte blanche, seule consigne : surprendre et proposer une facette radicalement différente de leur personnalité artistique. Ils proposeront une ou plusieurs chansons à leur coach, qui fera le choix final et prodiguera ses précieux conseils. En plateau, ce dernier définira trois talents de son équipe et les trois chansons s’enchaîneront comme un "medley" avec une mise en scène différente pour chacun. Le défi est de taille puisqu’il ne restera qu’un talent sur chaque trio pour continuer l’aventure The Voice. Par la suite, les talents retenus devront se confronter à une nouvelle épreuve qui est la porte d’entrée pour les grands shows en LIVE : les duels ! Quels talents vont convaincre leur coach pour accéder à l’épreuve des duels ?

Crédit photo : Franck Castel / TV/Bureau233/TF1