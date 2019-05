The Voice / The Voice Kids : le Grand casting est lancé à Tahiti

Rédaction web

L'an dernier, plus de 200 Polynésiens ont tenté leur chance. 58 avaient été sélectionnés et seulement 4 ont pu accéder au télécrochet.On n'a déjà pu voir notamment Mano Salmon à l'écran. Mais les sélections se font aussi pour la version "kids" de l'émission. On sait que le jeune Natihei Ly Sing Sao , gagnant de Pakikids sera bientôt à l'écran.Qui seront les prochains Polynésiens à conquérir la scène de The Voice et The Voice kids ? Déjà plusieurs talents ont tenté leur chance. Les vidéos des auditions sont à retrouver sur la page Facebook du Grand Casting.