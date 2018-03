The Voice Kids : suite et fin des auditions à l'aveugle

Le mythique plateau aux fauteuils rouges de The Voice Kids fait sa rentrée avec unepour le trio de choc :Plus motivés que jamais, nos trois coachs, stars de la chanson française, vont faire bénéficier les jeunes talents de tout leur savoir-faire et, surtout, de toute leur bienveillance.Cette deuxième saison nous promet un: un savant mélange de performances toujours plus incroyables et des jeunes talents toujours plus surprenants !qui vont vivre une expérience inoubliable, pleine d'émotion et de surprises.L'émission reprend les ingrédients du succès de The Voice : des auditions à l'aveugle avec les fauteuils rouges jusqu'à la grande finale en direct, en passant par lesreprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes.Lors des auditions à l'aveugle, Karine Ferri les encouragera et les rassurera avant leur entrée en scène, tandis que Nikos Aliagas recueillera leurs impressions après leur prestation.Lors des battles et de la finale, Nikos Aliagas retrouvera son rôle de maître de cérémonie, toujours accompagné de Karine Ferri en coulisses.