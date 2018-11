The Voice Kids : qui ira en finale ?

Cette saison, les quatre coachs Amel Bent, Soprano, Jenifer et Patrick Fiori ont découvert le meilleur casting de l’histoire de The Voice Kids avec une nouvelle génération de talents, âgés de 6 à 15 ans. Après la difficile épreuve des battles, place à la demi-finale ! Pour la première fois, une nouvelle règle fait son apparition lors de la demi-finale : chaque coach aura la possibilité de sauver un jeune Talent dans une équipe adverse. Les coachs vont devoir encore une fois se battre pour attirer des talents dans leur équipe. Avec cette nouveauté, la compétition va monter d’un cran et nous réserve des moments inédits ! A la fin de la soirée, nous connaîtrons les huit finalistes. Mais un seul d’entre eux sera sacré The Voice Kids. Lors de la grande finale 7, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2018.

© 2018 Talpa International /Fifou/Bureau233/TF1