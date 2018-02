The Voice - 2e prime : fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles

25 ans de carrière, près de 5 millions d’albums vendus, 50 tubes à son actif dont "Lucie", "Fan", "Tombé pour elle", "Millésime", "L’important c’est d’aimer"… Pascal Obispo est un artiste incontournable de la scène française au palmarès exceptionnel. Egalement créateur et producteur qui n'hésite pas à mettre son talent au service des autres, ce faiseur de tubes a écrit et réalisé des succès pour les plus grands : Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha St-Pier ou encore Patricia Kaas et Calogero. Ce nouveau coach va désormais prodiguer de précieux conseils aux talents de The Voice. De par son caractère et sa carrière artistique, Pascal Obispo va dynamiter l’ordre établi, casser les habitudes et donner un vrai coup de sang neuf.

Avec Florent Pagny, Zazie et Mika, ils ont vendu plus de 70 millions de disques !



Un casting 5 étoiles