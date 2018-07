The Island : un seul objectif, le feu !

Épisode 7

Au matin du 7e jour, la chanteuse Lââm est au plus mal. Tout le monde s'inquiète pour sa santé car ses réactions aux piqûres sont de plus en plus violentes et la chanteuse a maintenant un oedème impressionnant sur l'oeil droit. La jeune Priscilla Betti connait elle aussi une baisse de moral. Très faible physiquement, elle voit tout en noir et subit de plus en plus l'expérience. Seule Camille Cerf, Miss France 2015, vit des heures plus légères sur le camp.



Épisode 8

Ce 8e jour commence avec la visite de l'équipe médicale, venue vérifier une fois de plus l'état de santé de Lââm. Gwendal Peizerat, le champion olympique de danse sur glace qui s'est fixé l'objectif de faire le feu dans l'aventure, redouble d'efforts. D'autant que le duo inséparable, Brahim Zaibat et Amaury Leveaux, continue de faire des merveilles à la pêche, et qu'une expédition emmenée par l'international de rugby Christian Califano découvre des tubercules qui pourraient alimenter tout le groupe. Mais, à la différence des poissons, les racines ne se consomment que cuites…



Les épisodes seront suivis à 21h35 de "The island célébrités, les secrets de l'île".