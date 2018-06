The Island : le camp s'organise, les célébrités s'entraident

Photo : Gwendal Peizerat

Crédit : Guillaume Mirand/M6



Épisode 5

Dans le groupe des 10 célébrités, après les premiers jours chaotiques, le camp s'organise. Sous l'impulsion de Gwendal Peizerat, le champion olympique de danse sur glace, toutes les personnalités travaillent enfin à l'unisson pour construire un abri étanche. Et l'entraide au sein du groupe joue un plus grand rôle. Notamment autour de Lââm car la chanteuse de 46 ans vit un début d'aventure difficile. De son côté, Camille Cerf, Miss France 2015, continue son aventure isolée au Sud de l'île avec la camérawoman Séfora.



Épisode 6

Au 6ème jour de l'aventure, les célébrités se livrent de plus en plus. Les affinités naissantes amènent les personnalités à se confier sur leurs parcours. Amaury Leveaux revient sur les coulisses des Jeux olympiques de Londres 2012, Christian Califano présente au rappeur Stomy Bugsy les femmes de sa vie, Brahim Zaibat et Olivier Dion partagent des anecdotes sur leur tournée avec le spectacle « Les 3 Mousquetaires »… Au sein du groupe des 10 célébrités une expédition s'organise. Motivée par le duo intrépide Brahim Zaibat et Amaury Leveaux, l'expédition de 5 célébrités part pendant 48h à la découverte de l'île et de ses ressources. De son côté, Camille Cerf, au plus mal à cause de son infection urinaire, reçoit la visite de l'équipe médicale.



Les deux épisodes seront suivis à 21h10 de « The Island célébrités, les secrets de l’île ».